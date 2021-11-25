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Курс доллара на межбанке поднялся выше 27 гривен

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Украина, Четверг 25 ноября 2021 10:22
Курс доллара на межбанке поднялся выше 27 гривен Фото: курс доллара вырос на 3 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 25 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,03 гривен за доллар, курс в покупке до 27,01 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 30,32 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,0100 - 27,0300 грн/доллар, евро 30,2998 - 30,3222 грн/евро, российский рубль 0,3617 - 0,3621 грн/рубль.

Курс доллара на межбанке поднялся выше 27 гривен

Напомним, 24 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,9800 - 27,0000 грн/доллар, евро 30,2256 - 30,2481 грн/евро, российский рубль 0,3606 - 0,3612 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара вырос до максимума с начала осени. Национальный банк Украины (НБУ) на 25 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,92 гривен за доллар. Курс вырос на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,95 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн.

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