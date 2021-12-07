НБУ поднял курс доллара до максимума с начала июля

Официальный курс гривны к доллару на 7 декабря установлен на уровне 27,37 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара поднялся до максимума с начала июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 декабря 2021 года установил курс на таком уровне: 27,3791 гривен за 1 доллар (+0,0810 грн). При этом курс доллара на 6 декабря составляет: 27,2981 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс вырос на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)