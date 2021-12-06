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Межбанк открылся ростом курса доллара

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Украина, Понедельник 06 декабря 2021 10:18
Межбанк открылся ростом курса доллара Фото: курс доллара вырос на 6 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 6 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 6 копеек до 27,40 гривен за доллар, курс в покупке до 27,38 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 30,87 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,3800 - 27,4000 грн/доллар, евро 30,8764 - 30,8989 грн/евро, российский рубль 0,3715 - 0,3719 грн/рубль.

Межбанк открылся ростом курса доллара

Напомним, 3 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,3200 - 27,3400 грн/доллар, евро 30,8524 - 30,8723 грн/евро, российский рубль 0,3705 - 0,3709 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара обновил пятимесячный максимум. Национальный банк Украины (НБУ) на 6 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,29 гривен за доллар. Курс вырос менее чем на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн.

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