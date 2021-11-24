НБУ поднял курс доллара до максимума с начала сентября

Официальный курс гривны к доллару на 24 ноября установлен на уровне 26,86 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара вырос до максимума с начала сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 ноября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,8604 гривен за 1 доллар (+0,2016 грн). При этом курс доллара на 23 ноября составляет: 26,6588 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс вырос на 21 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)