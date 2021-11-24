НБУ підняв курс долара до максимуму з початку вересня

Офіційний курс гривні до долара на 24 листопада встановлено на рівні 26,86 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара виріс до максимуму з початку вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 24 листопада 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,8604 гривень за 1 долар (+0,2016 грн). При цьому курс долара на 23 листопада становить: 26,6588 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс виріс на 21 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)