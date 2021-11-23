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Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Новина українською →
Украина, Вторник 23 ноября 2021 10:14
Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара Фото: курс доллара вырос на 4 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 23 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 26,81 гривен за доллар, курс в покупке до 26,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 30,15 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 26,7900 - 26,8100 грн/доллар, евро 30,1333 - 30,1532 грн/евро, российский рубль 0,3580 - 0,3584 грн/рубль.

Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Напомним, 22 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,7500 - 26,7700 грн/доллар, евро 30,1044 - 30,1269 грн/евро, российский рубль 0,3572 - 0,3576 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара вырос до максимума за два месяца. Национальный банк Украины (НБУ) на 23 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,65 гривен за доллар. Курс вырос на 9 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,95 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн.

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