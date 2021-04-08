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НБУ поднял курс доллара до 28 гривен

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,97 гривен за доллар. Курс вырос на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 9 апреля установлен на таком уровне: 27,9768 гривен за 1 доллар (+0,0845 грн). При этом курс доллара на 8 апреля составляет: 27,8923 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет в течение двух дней подряд.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 8 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,95 гривен за доллар, курс в покупке до 27,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 33,19 гривен за евро.

Прогноз

Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2021 году 27,98 грн/доллар.

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