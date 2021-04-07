Доллар снова растет: НБУ повысил курс на 8 апреля

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,89 гривен за доллар. Курс вырос на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 8 апреля установлен на таком уровне: 27,8923 гривен за 1 доллар (+0,0539 грн). При этом курс доллара на 7 апреля составляет: 27,8384 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет после снижения в течение двух дней подряд.

Скриншот (bank.gov.ua)