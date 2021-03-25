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НБУ поднял курс доллара до 28 гривен

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,96 гривен за доллар. Курс вырос на 9 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 26 марта установлен на таком уровне: 27,9698 гривен за 1 доллар (+0,0992 грн). При этом курс доллара на 25 марта составляет: 27,8706 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет три дня подряд.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 25 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,96 гривен за доллар, курс в покупке до 27,94 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,00 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели значительного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.

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Новости Украины курс НБУКурс гривныКурс доллара
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