НБУ подав зустрічний позов до Коломойського більш ніж на 4 млрд грн

Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Суперечка стосуються кредитів рефінансування ПриватБанку

Національний банк України подав зустрічний позов проти колишнього співвласника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського. Про це йдеться в рішенні Північного апеляційного господарського суду від 8 серпня 2019 року, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Позов подано у справі №910/5172/19. Первинний позов у цій справі - позов Ігоря Коломойського до Національного банку, який просить суд визнати недійсною свою поруку за кредитом рефінансування на 4,3 млрд грн, залученим в НБУ.

Відповідно до судових матеріалів, за твердженням Коломойського, уповноважені особи НБУ не мали достатнього обсягу повноважень на укладення кредитної угоди, з огляду на відсутність кворуму на засіданні правління НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, 20 квітня суддя Печерського райсуду міста Києва В'ячеслав Підпалий розірвав договори особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку".

Зазначимо, фінансовий директор "ПриватБанку" Ганна Самаріна повідомила про те, що "ПриватБанк" залучений в ряд судових розглядів в Сполучених Штатах, Великій Британії, на Кіпрі та в Україні як в якості позивача, так і в якості відповідача, що призвело до збільшення судових витрат. За її словами, до 10% операційних витрат банку тепер доводиться на судові витрати.