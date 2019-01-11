НБУ планирует отменить обязательную продажу валюты экспортерами

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Новый этап валютной либерализации может включать отмену определенных норм

Национальный банк планирует снизить норму обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 50% до 30% или полностью ее отменить. Об этом сегодня во время информационного дня сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий, сообщает корреспонднет РБК-Украина.

Он отметил, что в процессе постепенной валютной либерализации НБУ ориентируется на макроэкономические показатели и возможные последствия.

"Если мы будем проводить в ближайшее время еще одну волну валютной либерализации, то эти ограничения мы будем снимать или уменьшать. Возможно, обязателеную продажу мы уменьшим с 50% до 30%, но, опять же, это будет зависеть от макроэкономической ситуации. Возможно, единовременно полностью отменим это ограничение", - сказал Чурий.

Напомним, в начале января 2019 года Национальный банк обнародовал дорожную карту валютной либерализации, разработанную совместно с экспертами Международного валютного фонда. Среди главных приоритетов НБУ - снятие ряда ограничений, которые создают больше всего дополнительных трудностей для ведения внешнеэкономической деятельности и сдерживают новые иностранные инвестиции в Украину. В частности и прежде всего: постепенное снижение и отмена требований к обязательной продаже валютной выручки; отмена требования относительно предварительного резервирования средств для покупки иностранной валюты (покупка на условиях Т+1) и т.п.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины утвердил все нормативно-правовые акты, которые являются основой для новой системы валютного регулирования, предусмотренной законом Украины "О валюте и валютных операциях", который вступит в силу с 7 февраля 2019 года. Новая система состоит из восьми основных постановлений, которые заменили предыдущую базу из 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования.