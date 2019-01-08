НБУ обнародовал дорожную карту перехода к свободному движению капитала

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Постепенная отмена ограничений будет зависеть от макроэкономической ситуации в Украине

Национальный банк обнародовал дорожную карту валютной либерализации, разработанную совместно с экспертами Международного валютного фонда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в преcc-службе, НБУ планирует пошаговое снятие всех валютных ограничений в соответствии с темпами улучшения макроэкономических условий в Украине, а также принятием ряда законов, направленных на повышение качества регулирования небанковского финансового рынка (законопроект о "сплите") и предупреждения непродуктивного оттока капитала из страны (законопроект относительно противодействия BEPS "Об имплементации Плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения")

Отмене валютных ограничений в первую очередь будет предшествовать оценка НБУ таких макроэкономических индикаторов, как темпы роста ВВП, динамика инфляции, состояние валютного рынка, финансовая стабильность, ситуация на внешних рынках. В то же время валютная либерализация, предусмотренная дорожной картой, не имеет временных рамок. Соответственно, чем быстрее создадутся благоприятные макроэкономические и финансовые условия, тем быстрее НБУ будет убирать ограничения на валютном рынке, и наоборот, отметили в Нацбанке.

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Среди главных приоритетов НБУ - снятие ряда ограничений, которые создают больше всего дополнительных трудностей для ведения внешнеэкономической деятельности и сдерживают новые иностранные инвестиции в Украину. В частности:

постепенное снижение и отмена требований к обязательной продаже валютной выручки;

отмена требования предварительного резервирования средств для покупки иностранной валюты (покупка на условиях Т+1);

снижение и/или отмена лимита на репатриацию дивидендов;

отмена предельных сроков расчетов по операциям резидентов по экспорту и импорту товаров, но не ранее принятия законопроекта по противодействию BEPS;

отмена запрета на покупку иностранной валюты за кредитные средства;

отмена дополнительного надзора за взаимозачетом валютных обязательств;

повышение и отмена лимита на покупку физлицами наличной иностранной валюты в пределах 150 тыс. грн/день.

Другие послабления на валютном рынке будут касаться проведения отдельных операций, прежде всего с ценными бумагами и деривативами, инвестиций за границу, а также расширение функционала финансовых учреждений. Это, в частности:

постепенная отмена всех ограничений на проведение форвардных операций;

отмена ограничений по репатриации денежных средств от продажи облигаций и нелистинговых ценных бумаг;

отмена требования по покупке валюты юридическими лицами только под обязательства;

снятие всех ограничений по расчетам в валюте купли-продажи облигаций внутренних государственных займов;

отмена всех ограничений по проведению валютных свопов;

повышение и дальнейшая отмена лимита на инвестиции юридических лиц за границу (с 7 февраля - 2 млн евро/год), но не ранее принятия законопроекта по противодействию BEPS;

повышение и дальнейшая отмена лимита на платежи физических лиц за границу (с 7 февраля - 50 тыс евро/год), но не ранее принятия законопроекта по противодействию BEPS;

отмена запрета на кредитование нерезидентов в гривне (не ранее принятия законопроекта по противодействию BEPS);

открытие доступа небанковских финансовых учреждений на валютный межбанковский рынок (не ранее принятия законопроекта о "сплите");

разрешение на продажу валюты в режиме он-лайн небанковскими финансовыми учреждениями (не ранее принятия законопроекта о "сплите")

"Конечная цель НБУ - снятие всех существующих ограничений и переход к режиму свободного движения капитала, который станет основой для облегчения ведения бизнеса и инвестиционного климата в Украине, притока иностранного капитала, устойчивого экономического роста", - отметили в НБУ.

Напомним, закон "О валюте и валютных операциях" был принят Верховной Радой 21 июня 2018 года. Закон вступил в силу 7 июля 2018 года и вводится в действие через семь месяцев переходного периода со дня вступления его в силу.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины утвердил все нормативно-правовые акты, которые являются основой для новой системы валютного регулирования, предусмотренной законом Украины "О валюте и валютных операциях", который вступит в силу с 7 февраля 2019 года. Новая система состоит из восьми основных постановлений, которые заменили предыдущую базу из 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования.