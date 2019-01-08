НБУ обнародовал дорожную карту перехода к свободному движению капитала

Постепенная отмена ограничений будет зависеть от макроэкономической ситуации в Украине
Национальный банк обнародовал дорожную карту валютной либерализации, разработанную совместно с экспертами Международного валютного фонда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как отметили в преcc-службе, НБУ планирует пошаговое снятие всех валютных ограничений в соответствии с темпами улучшения макроэкономических условий в Украине, а также принятием ряда законов, направленных на повышение качества регулирования небанковского финансового рынка (законопроект о "сплите") и предупреждения непродуктивного оттока капитала из страны (законопроект относительно противодействия BEPS "Об имплементации Плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения")
Отмене валютных ограничений в первую очередь будет предшествовать оценка НБУ таких макроэкономических индикаторов, как темпы роста ВВП, динамика инфляции, состояние валютного рынка, финансовая стабильность, ситуация на внешних рынках. В то же время валютная либерализация, предусмотренная дорожной картой, не имеет временных рамок. Соответственно, чем быстрее создадутся благоприятные макроэкономические и финансовые условия, тем быстрее НБУ будет убирать ограничения на валютном рынке, и наоборот, отметили в Нацбанке.
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Среди главных приоритетов НБУ - снятие ряда ограничений, которые создают больше всего дополнительных трудностей для ведения внешнеэкономической деятельности и сдерживают новые иностранные инвестиции в Украину. В частности:
Другие послабления на валютном рынке будут касаться проведения отдельных операций, прежде всего с ценными бумагами и деривативами, инвестиций за границу, а также расширение функционала финансовых учреждений. Это, в частности:
"Конечная цель НБУ - снятие всех существующих ограничений и переход к режиму свободного движения капитала, который станет основой для облегчения ведения бизнеса и инвестиционного климата в Украине, притока иностранного капитала, устойчивого экономического роста", - отметили в НБУ.
Напомним, закон "О валюте и валютных операциях" был принят Верховной Радой 21 июня 2018 года. Закон вступил в силу 7 июля 2018 года и вводится в действие через семь месяцев переходного периода со дня вступления его в силу.
Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины утвердил все нормативно-правовые акты, которые являются основой для новой системы валютного регулирования, предусмотренной законом Украины "О валюте и валютных операциях", который вступит в силу с 7 февраля 2019 года. Новая система состоит из восьми основных постановлений, которые заменили предыдущую базу из 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования.