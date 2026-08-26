НБУ пішов назустріч аграріям: строки розрахунків за експорт збільшили

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НБУ збільшив граничний строк розрахунків за визначеними аграрними експортними операціями зі 120 до 150 днів.

Новий строк застосовуватиметься до операцій, здійснених із 1 липня 2026 року до 31 серпня 2027 року включно.

Зміни стосуються зернових культур, насіння олійних культур, рослинних олій та побічних продуктів їх переробки.

Рішення пов’язане з ускладненням морської логістики через російські удари по портовій інфраструктурі та цивільних суднах.

Що змінив НБУ

Нацбанк збільшив граничні строки розрахунків за експортними операціями з окремими видами аграрної продукції.

Йдеться про товари, які класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514 та 2306. До переліку входять зернові культури, насіння олійних культур, рослинні олії та побічні продукти їх переробки.

Новий граничний строк розрахунків поширюється на операції, здійснені в період з 1 липня 2026 року до 31 серпня 2027 року включно.

Рішення НБУ ухвалив після консультацій із Міністерством аграрної політики та продовольства й представниками аграрних підприємств. Воно враховує пропозиції уряду, викладені в розпорядженні Кабміну від 21 серпня 2026 року №833-р.

Чому змінили строки

Необхідність продовження строків пов’язана з погіршенням умов транспортування української аграрної продукції.

У липні 2026 року російські атаки по об’єктах портової інфраструктури та цивільних суднах спричинили проблеми з морською логістикою. Через це частину вантажів довелося перевозити іншими маршрутами, що збільшило тривалість їхнього транспортування.

За таких умов передбаченого раніше 120-денного строку розрахунків стало недостатньо для частини експортних операцій.

У НБУ зазначають, що тимчасове збільшення строку має допомогти українським експортерам уникати ризику порушення валютного законодавства через обставини, пов’язані з логістикою.

Водночас регулятор очікує, що рішення не створюватиме додаткових ризиків для макрофінансової стабільності.

Зміни затверджені постановою правління НБУ від 25 серпня 2026 року №97. Документ набрав чинності 26 серпня.