НБУ пошел навстречу аграриям: сроки расчетов за экспорт увеличили

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НБУ увеличил предельный срок расчетов по определенным аграрным экспортным операциям со 120 до 150 дней.

Новый срок будет применяться к операциям, осуществленным с 1 июля 2026 года по 31 августа 2027 года включительно.

Изменения касаются зерновых культур, семян масличных культур, растительных масел и побочных продуктов их переработки.

Решение связано с усложнением морской логистики из-за российских ударов по портовой инфраструктуре и гражданским судам.

Что сменил НБУ

Нацбанк увеличил предельные сроки расчетов по экспортным операциям с отдельными видами аграрной продукции.

Речь идет о товарах, которые классифицируются по кодам УКТ ВЭД 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514 и 2306 культур. растительные масла и побочные продукты их переработки.

Новый предельный срок расчетов распространяется на операции, совершенные в период с 1 июля 2026 года по 31 августа 2027 года включительно.

Решение НБУ принял после консультаций с Министерством аграрной политики и продовольствия и представителями аграрных предприятий. Оно учитывает предложения правительства, изложенные в распоряжении Кабмина от 21 августа 2026 г. №833-р.

Почему изменили сроки

Необходимость продления сроков связана с ухудшением условий транспортировки украинской аграрной продукции.

В июле 2026 года российские атаки по объектам портовой инфраструктуры и гражданским судам вызвали проблемы с морской логистикой. Из-за этого часть грузов пришлось перевозить по другим маршрутам, что увеличило продолжительность их транспортировки.

В таких условиях предусмотренного ранее 120-дневного срока расчетов стало недостаточно для части экспортных операций.

В НБУ отмечают, что временное увеличение срока должно помочь украинским экспортерам избегать риска нарушения валютного законодательства из-за обстоятельств, связанных с логистикой.

В то же время, регулятор ожидает, что решение не будет создавать дополнительных рисков для макрофинансовой стабильности.

Изменения утверждены постановлением правления НБУ от 25 августа 2026 года №97. Документ вступил в силу 26 августа.