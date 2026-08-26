RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

НБУ пошел навстречу аграриям: сроки расчетов за экспорт увеличили

18:32 26.08.2026 Ср
2 мин
Новые правила будут действовать до конца августа 2027 года
aimg Анастасия Мацепа
Фото: НБУ увеличил сроки расчетов за экспорт агропродукции (Getty Images)

Национальный банк Украины временно увеличил предельные сроки расчетов по операциям по экспорту отдельных видов аграрной продукции со 120 до 150 дней. Новые правила касаются, в частности, зерновых, семян масличных культур, растительных масел и побочных продуктов их переработки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк.

Главное:

  • НБУ увеличил предельный срок расчетов по определенным аграрным экспортным операциям со 120 до 150 дней.
  • Новый срок будет применяться к операциям, осуществленным с 1 июля 2026 года по 31 августа 2027 года включительно.
  • Изменения касаются зерновых культур, семян масличных культур, растительных масел и побочных продуктов их переработки.
  • Решение связано с усложнением морской логистики из-за российских ударов по портовой инфраструктуре и гражданским судам.

Что сменил НБУ

Нацбанк увеличил предельные сроки расчетов по экспортным операциям с отдельными видами аграрной продукции.

Речь идет о товарах, которые классифицируются по кодам УКТ ВЭД 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514 и 2306 культур. растительные масла и побочные продукты их переработки.

Новый предельный срок расчетов распространяется на операции, совершенные в период с 1 июля 2026 года по 31 августа 2027 года включительно.

Решение НБУ принял после консультаций с Министерством аграрной политики и продовольствия и представителями аграрных предприятий. Оно учитывает предложения правительства, изложенные в распоряжении Кабмина от 21 августа 2026 г. №833-р.

Почему изменили сроки

Необходимость продления сроков связана с ухудшением условий транспортировки украинской аграрной продукции.

В июле 2026 года российские атаки по объектам портовой инфраструктуры и гражданским судам вызвали проблемы с морской логистикой. Из-за этого часть грузов пришлось перевозить по другим маршрутам, что увеличило продолжительность их транспортировки.

В таких условиях предусмотренного ранее 120-дневного срока расчетов стало недостаточно для части экспортных операций.

В НБУ отмечают, что временное увеличение срока должно помочь украинским экспортерам избегать риска нарушения валютного законодательства из-за обстоятельств, связанных с логистикой.

В то же время, регулятор ожидает, что решение не будет создавать дополнительных рисков для макрофинансовой стабильности.

Изменения утверждены постановлением правления НБУ от 25 августа 2026 года №97. Документ вступил в силу 26 августа.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальный банк УкраиныЗерновой коридор