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Коли Україна отримає міжнародну допомогу: прогноз НБУ

Україна, Четвер 25 січня 2024 14:40
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Коли Україна отримає міжнародну допомогу: прогноз НБУ Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України очікує, що міжнародні партнери нададуть у 2024 році допомоги на 37 млрд доларів. Кошти почнуть надходити "у найближчі місяці".

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг, який транслювався на Youtube.

"Я переконаний, що у наших міжнародних партнерів є час і відповідно бажання і розуміння критичності відновлення ритмічного надходження міжнародної фінансової підтримки для України впродовж цих місяців", - сказав він.

За його словами, у грудні НБУ засвідчив, що ризик ритмічного надходження допомоги вже реалізувався.

"Натомість наше припущення базового сценарію передбачає, що у найближчі місяці Україна отримає заплановані обсяги міжнародної допомоги і ритмічність буде відновлена", - додав голова НБУ.

Пишний зазначив, що НБУ очікує у 2024 році 37 млрд доларів у вигляді грантів та довгострокових кредитів.

Голова НБУ зазначив, що поки що не бачить якогось "апокаліптичного сценарію", за яким допомога припиниться.

Він також повідомив, що місія МВФ в Україні почне працювати наступного місяця, а за підсумками її роботи буде ухвалено рішення про черговий транш.

Допомога Україні

Нагадаємо, за даними Мінфіну, 2023 року Україна отримала 42,5 млрд доларів міжнародної допомоги у вигляді грантів та кредитів.

Водночас потреба у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшена з 41 млрд доларів до 37,3 млрд доларів завдяки заходам щодо максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень та інших заходів.

У грудні виникли складності зі схваленням пакету допомоги Україні на 60 млрд доларів у Конгресі США, а також пакету Євросоюзу на 2024-2027 роки на 50 млрд євро.

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Національний банк України
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