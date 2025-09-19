НБУ підвищує курс долара третій день поспіль

Курс у бюджеті

Кабмін сьогодні представив у Раді проєкт держбюджету на 2026 рік. Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, бюджет сформовано на основі сценарію, що передбачає продовження війни протягом 2026 року.

За його словами, курс гривні до долара закладено на рівні 45,7 грн/долар (у 2025 році - 42,4 грн/долар).