Курс долара Економіка Авто Tech

НБУ підвищує курс долара третій день поспіль

Фото: курс долара зріс на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 22 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2502 гривень за 1 долар (+0,0014 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,4215 гривень за 1 євро (-0,3635 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 8 копійок до 41,31-41,34 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку долар впав до 41,40 гривень, євро впав до 48,95 гривень.

 

Курс у бюджеті

Кабмін сьогодні представив у Раді проєкт держбюджету на 2026 рік. Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, бюджет сформовано на основі сценарію, що передбачає продовження війни протягом 2026 року.

За його словами, курс гривні до долара закладено на рівні 45,7 грн/долар (у 2025 році - 42,4 грн/долар).

