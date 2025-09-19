НБУ повышает курс доллара третий день подряд

Официальный курс на 22 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2502 гривен за 1 доллар (+0,0014 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,4215 гривен за 1 евро (-0,3635 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 8 копеек до 41,31-41,34 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке доллар упал до 41,40 гривен, евро упал до 48,95 гривен.