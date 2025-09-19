НБУ повышает курс доллара третий день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 22 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2502 гривен за 1 доллар (+0,0014 грн).
Официальный курс евро составит 48,4215 гривен за 1 евро (-0,3635 грн).
На межбанке сегодня курс вырос на 8 копеек до 41,31-41,34 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
На наличном рынке доллар упал до 41,40 гривен, евро упал до 48,95 гривен.
Кабмин сегодня представил в Раде проект госбюджета на 2026 год. Как заявил министр финансов Сергей Марченко, бюджет сформирован на основе сценария, предусматривающего продолжение войны в течение 2026 года
По его словам, курс гривны к доллару заложен на уровне 45,7 грн/доллар (в 2025 году - 42,4 грн/доллар).