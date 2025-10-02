ua en ru
Чт, 02 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

НБУ підвищує курс долара другий день поспіль

Україна, Четвер 02 жовтня 2025 15:34
UA EN RU
НБУ підвищує курс долара другий день поспіль Фото: курс долара зріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 3 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2764 гривень за 1 долар (+0,0549 грн).
НБУ підвищує курс долара другий день поспіль

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,5039 гривень за 1 євро (+0,1305 грн).
НБУ підвищує курс долара другий день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 2 копійки до 41,24-41,27 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
НБУ підвищує курс долара другий день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку долар зріс до 41,50 гривень, євро зріс до 48,85 гривень.

Завищений бюджетний курс

Як зазначила в інтерв'ю РБК-Україна голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, на 2025 рік у бюджеті в бюджет закладений курс 45, а за фактом за 8 місяців - 41,6 грн/долар.

Водночас депутатка пояснила, що нижчий фактичний курс має як мінуси, так і плюси.

"Через це в нас, з одного боку, недовиконуються надходження за окремими доходами, але, з іншого боку, нижчі видатки на обслуговування та погашення державного боргу. І в результаті одне перекриває інше", - додала вона.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро
Новини
Відключатимуть світло навіть там, де не планували: Чернігівщина посилює графіки
Відключатимуть світло навіть там, де не планували: Чернігівщина посилює графіки
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим