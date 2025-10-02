ua en ru
НБУ повышает курс доллара второй день подряд

Украина, Четверг 02 октября 2025 15:34
НБУ повышает курс доллара второй день подряд Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 3 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2764 гривен за 1 доллар (+0,0549 грн).
bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,5039 гривен за 1 евро (+0,1305 грн).
bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 2 копейки до 41,24-41,27 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com

На наличном рынке доллар вырос до 41,50 гривен, евро вырос до 48,85 гривен.

Завышенный бюджетный курс

Как отметила в интервью РБК-Украина глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, на 2025 год в бюджете в бюджет заложен курс 45, а по факту за 8 месяцев - 41,6 грн/доллар.

В то же время депутат пояснила, что более низкий фактический курс имеет как минусы, так и плюсы.

"Из-за этого у нас, с одной стороны, недовыполняются поступления по отдельным доходам, но, с другой - ниже расходы на обслуживание и погашение государственного долга. И в результате одно перекрывает другое", - добавила она.

