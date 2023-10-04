НБУ підвищив знову офіційний курс долара

Офіційний курс гривні до долара на 5 жовтня 2023 встановлено на такому рівні: 36,6023 гривень за 1 долар (+0,0122 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

На міжбанку сьогодні, 4 жовтня, торги відкрилися на рівні 36,61-36,65 грн/долар (купівля-продаж), а у другій половині дня курс упав до 36,60-36,64 грн/долар.

На готівковому ринку курс впав на 5 копійок до 38,35 гривні за долар.

Курс євро встановлюється НБУ залежно від котирувань на міжнародному ринку. На 5 жовтня курс становитиме 38,4288 гривень за 1 євро (+0,1025 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Нова політика НБУ

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу.

Відучора банки продають і купують валюту за вільним курсом без обмеження в 1% від офіційного курсу. З урахуванням курсу на міжбанку НБУ встановлює офіційний курс. При цьому НБУ контролюватиме ринок та продаватиме валюту для покриття дефіциту, який збережеться на ринку.

Як заявив за підсумками першого дня дії нових правил глава НБУ Андрій Пишний , перехід до нового режиму викликав зростання попиту на валюту на міжбанку. НБУ продав 3 жовтня "скільки потрібно", щоб задовольнити цей попит та стабілізувати ситуацію.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук сказав, обсяги продажів НБУ були "досить високими, вищими від звичайного", що було очікувано центробанком. За його словами, продавці першого дня притримували валюту, через що НБУ збільшив продаж із резервів.

У підсумку офіційний курс на 4 жовтня зріс лише на 2 копійки - до 36,5901 гривень за 1 долар.