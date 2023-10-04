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НБУ повысил снова официальный курс доллара

Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) установил на 5 октября новый курс по результатам торгов на межбанковском валютном рынке. Курс вырос еще на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 5 октября 2023 года установлен на таком уровне: 36,6023 гривен за 1 доллар (+0,0122 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

На межбанке сегодня, 4 октября, торги открылись на уровне 36,61-36,65 грн/доллар (покупка-продажа), а во второй половине дня курс упал до 36,60-36,64 грн/доллар.

На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 38,35 гривен за доллар.

Курс евро устанавливается НБУ в зависимости от котировок на международном рынке. На 5 октября курс составит 38,4288 гривен за 1 евро (+0,1025 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Новая политика НБУ

Напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса.

Со вчерашнего дня банки продают и покупают валюту по свободному курсу без ограничения в 1% от официального курса. С учетом курса на межбанке НБУ устанавливает официальный курс. При этом НБУ будет контролировать рынок и продавать валюту для покрытия дефицита, который сохранится на рынке.

Как заявил по итогам первого дня действия новых правил глава НБУ Андрей Пышный, переход к новому режиму вызвал рост спроса на валюту на межбанке. НБУ продал 3 октября "сколько нужно", чтобы удовлетворить этот спрос и стабилизировать ситуацию.

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук сказал, объемы продаж НБУ были "достаточно высокими, выше обычного", что было ожидаемо центробанком. По его словам, продавцы в первый день придерживали валюту, из-за чего НБУ увеличил продажу из резервов.

В итоге официальный курс на 4 октября вырос всего на 2 копейки - до 36,5901 гривен за 1 доллар.

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