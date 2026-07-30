НБУ підвищив облікову ставку: яке рішення ухвалив регулятор та що буде з інфляцією

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Ставку підвищили: НБУ збільшив облікову ставку з 15% до 15,5% річних .

НБУ збільшив облікову ставку з . Причина посилення політики: Регулятор пояснив крок стійким зростанням фундаментального інфляційного тиску та очікуваним прискоренням загальної інфляції до 10% за підсумками 2026 року.

Регулятор пояснив крок стійким зростанням фундаментального інфляційного тиску та очікуваним прискоренням загальної інфляції до за підсумками 2026 року. Готовність до нових кроків: У Нацбанку заявили, що за потреби готові й надалі посилювати процентну політику, щоб зберегти привабливість гривневих активів, стабільність валютного ринку та стримати інфляційні очікування.

У Нацбанку заявили, що за потреби готові й надалі посилювати процентну політику, щоб зберегти привабливість гривневих активів, стабільність валютного ринку та стримати інфляційні очікування. Прогноз щодо цін: НБУ очікує, що інфляція почне сповільнюватися у 2027 році, знизиться до 6,9% , а цільового рівня 5% досягне наприкінці 2028 року.

НБУ очікує, що інфляція почне сповільнюватися у 2027 році, знизиться до , а цільового рівня досягне наприкінці 2028 року. Оцінка економіки покращилась: Попри війну та російські атаки на інфраструктуру, регулятор підвищив прогноз зростання реального ВВП України у 2026 році до 1,8%, очікуючи пожвавлення економічної активності у другому півріччі.

У Нацбанку пояснили, що підвищення ставки зумовлене стійким посиленням фундаментального цінового тиску та очікуваним прискоренням загальної інфляції до кінця року.



"Підвищення облікової ставки спрямовується на збереження привабливості гривневих активів, стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу вже в 2027 році повернути інфляцію на траєкторію сповільнення до цілі 5%", – зазначив голова НБУ.



Андрій Пишний також заявив, що регулятор готовий і надалі використовувати монетарні інструменти, зокрема додатково посилювати процентну політику, якщо це буде необхідно для стримування інфляційного тиску.

Чому НБУ підвищив ставку

За даними Нацбанку, у червні споживча інфляція сповільнилася до 7,2% у річному вимірі завдяки збільшенню пропозиції сирих продуктів харчування. Водночас базова інфляція, яка краще відображає фундаментальні цінові тенденції, прискорилася до 8,1%, перевищивши прогноз регулятора.



У НБУ пояснили, що останніми місяцями фундаментальний інфляційний тиск став стійкішим через зростання витрат бізнесу на логістику, оплату праці та енергоресурси. Хоча інфляційні очікування залишаються відносно стабільними, вони все ще є підвищеними.

Інфляція прискориться

Національний банк очікує, що вже в липні загальна інфляція знову почала зростати, а базова продовжила прискорюватися. Оновлений прогноз передбачає, що за підсумками 2026 року споживча інфляція становитиме 10%, а базова – 9,2%.



У НБУ пояснюють це розширенням бюджетних стимулів, подальшим зростанням витрат бізнесу на оплату праці, а також вторинними ефектами від подорожчання пального та попереднього послаблення гривні.



Водночас регулятор прогнозує, що у 2027 році інфляція сповільниться до 6,9%, а до цільового рівня 5% повернеться наприкінці 2028 року. Цьому мають сприяти скорочення бюджетного дефіциту, зменшення дисбалансів на ринку праці, кращі врожаї, поліпшення ситуації в енергетиці та ефект від жорсткішої монетарної політики.

НБУ покращив прогноз економічного зростання

Попри посилення інфляційного тиску, Нацбанк поліпшив прогноз економічного розвитку.



За оцінками регулятора, у другому кварталі реальний ВВП України зріс на 0,8% у річному вимірі. Відновленню сприяли стабілізація роботи енергосистеми та збільшення державних видатків після зниження невизначеності щодо міжнародної фінансової допомоги.



Водночас економічне зростання й надалі стримують інтенсивні російські атаки на логістичну інфраструктуру, енергетику та об'єкти бізнесу.



З огляду на масштабні бюджетні стимули, локалізацію виробництва озброєння та очікувано кращий урожай, НБУ підвищив прогноз зростання реального ВВП України у 2026 році до 1,8%.



У 2027–2028 роках економіка, за оцінками регулятора, зростатиме приблизно на 3% щороку завдяки збільшенню інвестицій, розвитку оборонно-промислового комплексу, стабілізації енергетичного сектору та відновленню аграрного виробництва.

Чого очікував ринок

Більшість учасників фінансового ринку напередодні засідання прогнозували, що НБУ збереже облікову ставку на рівні 15%, оскільки суттєвих передумов для зміни монетарної політики наразі немає.

Для чого потрібна облікова ставка

Облікова ставка є основним інструментом монетарної політики НБУ. Вона впливає на вартість ресурсів для банків, а через це – на ставки за кредитами, депозитами та дохідність окремих фінансових інструментів.

Також її рівень є одним із факторів, що впливають на інфляцію, валютний ринок і привабливість гривневих активів.