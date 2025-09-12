ua en ru
НБУ підвищив курс злотого до гривні після зниження три дні поспіль

Україна, П'ятниця 12 вересня 2025 15:59
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 15 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3704 гривень за 1 злотий (+0,0559 грн).
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,20 гривень і продають по 11,50 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зниження протягом двох днів поспіль.

Офіційний курс на 15 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2838 гривень за 1 долар (-0,0289 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,3929 гривень за 1 євро (+0,1190 грн).

