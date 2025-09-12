ua en ru
Пт, 12 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

НБУ повысил курс злотого к гривне после снижения три дня подряд

Украина, Пятница 12 сентября 2025 15:59
UA EN RU
НБУ повысил курс злотого к гривне после снижения три дня подряд Фото: курс злотого вырос на 6 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 15 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3704 гривен за 1 злотый (+0,0559 грн).
НБУ повысил курс злотого к гривне после снижения три дня подряд

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,20 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после снижения в течение двух дней подряд.

Официальный курс на 15 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2838 гривен за 1 доллар (-0,0289 грн).

Официальный курс евро составит 48,3929 гривен за 1 евро (+0,1190 грн).

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Польша
Новости
Трамп наконец решил дожать Россию, но теперь самое сложное, - Politico
Трамп наконец решил дожать Россию, но теперь самое сложное, - Politico
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России