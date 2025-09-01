UA

Економіка

НБУ підвищив курс злотого до гривні

Фото: курс злотого зріс на 10 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) трохи підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 2 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3904 гривень за 1 злотий (+0,0924 грн).

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,20 гривень і продають по 11,50 гривень. Курс зріс на 10 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Офіційний курс на 2 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3722 гривень за 1 долар (+0,0519 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,4675 гривень за 1 євро (+0,2715 грн).

