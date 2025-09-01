НБУ повысил курс злотого к гривне

Официальный курс на 2 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3904 гривен за 1 злотый (+0,0924 грн).



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,20 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс вырос на 10 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.