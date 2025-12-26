НБУ підвищив курс злотого на 4 копійки

Офіційний курс на 29 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,7401 гривень за 1 злотий (+0,04 грн).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,52 гривні або на 15%.

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,39 гривень і продають по 11,86 гривень. Ці курси зросли порівняно з 25 грудня на 11 копійок. З початку грудня (11,29-11,79 гривень) ці курси зросли на 7-10 копійок, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) на 1,36-1,79 гривень.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.