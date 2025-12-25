Курс злотого зменшився на 9 копійок

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні на 26 грудня порівняно з 25 грудня на 9 копійок - до 11,70 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 26 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,6975 гривень за 1 злотий (-0,09 грн).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,48 гривні або на 14%.

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,37 гривень і продають по 11,85 гривень. Ці курси знизилися порівняно з 24 грудня на 6-8 копійок. З початку грудня (11,29-11,79 гривень) ці курси зросли на 6-8 копійки, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) на 1,35-1,74 гривень.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.