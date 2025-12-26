RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

НБУ повысил курс злотого на 4 копейки

Фото: Курс злотого вырос до 11,74 гривен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) увеличил курс польского злотого к гривне на 29 декабря по сравнению с 26 декабря на 4 копейки – до 11,74 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 29 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,7401 гривен за 1 злотый (+0,04 грн).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,52 гривны или на 15%.

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,39 гривен и продают по 11,86 гривен. Эти курсы выросли по сравнению с 25 декабря на 11 копеек. С начала декабря (11,29-11,79 гривен) эти курсы выросли на 7-10 копеек, а с 1 января (9,6-10,5 гривен) на 1,36-1,79 гривен.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ повысил курс доллара к гривне на 13 копеек. Официальный курс на 29 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,0637 гривен за 1 доллар (+0,13 грн).

Официальный курс евро вырос до 49,5552 гривен за 1 евро (+0,13 грн).

На межбанке курс доллара в результате торгов 25 декабря снизился на 12-17 копеек – до 41,90-42,00 гривен (покупка-продажа), а курс евро снизился на 17-23 копеек – до 49,34-49,45 гривен (покупка-продажа).

Напомним, что официальный курс злотого на 26 декабря был снижен по сравнению с предыдущим рабочим днем на 9 копеек - до 11,70 гривны.

Курсы валют