НБУ повысил курс злотого на 4 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) увеличил курс польского злотого к гривне на 29 декабря по сравнению с 26 декабря на 4 копейки – до 11,74 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 29 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,7401 гривен за 1 злотый (+0,04 грн).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,52 гривны или на 15%.

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,39 гривен и продают по 11,86 гривен. Эти курсы выросли по сравнению с 25 декабря на 11 копеек. С начала декабря (11,29-11,79 гривен) эти курсы выросли на 7-10 копеек, а с 1 января (9,6-10,5 гривен) на 1,36-1,79 гривен.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.