НБУ підвищив курс злотого

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні на 20 листопада. Порівняно з вартістю злотого 19 листопада ціна польської національної валюти підвищилася на 4 копійки – до 11,53 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 20 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 11,5300 гривні за 1 злотий.

Графік змін курсу злотого в Україні (фото bank.gov.ua)

На готівковому ринку обмінні пункти купують польську національну валюту в середньому по 11,12 гривні та продають по 11,57 гривні. Середні курси купівлі та продажу злотого в пунктах обміну валюти 19 листопада знизилися на 10 і 9 копійок відповідно порівняно з попереднім днем.

З початку листопада курс злотого в Україні підвищився на 11 копійок. 1 листопада польська національна валюта коштувала 11,42 гривні.

Водночас від початку року національна польська валюта подорожчала на 1,32 гривні. 1 січня 2025 року курс злотого становив 10,21 гривні. Таким чином польська валюта за рік подорожчала майже на 13%.