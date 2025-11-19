НБУ повысил курс злотого

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне на 20 ноября. По сравнению со стоимостью злотого 19 ноября цена польской национальной валюты повысилась на 4 копейки – до 11,53 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 20 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 11,5300 гривны за 1 злотый.

График изменений курса злотого в Украине (фото bank.gov.ua)

На наличном рынке обменные пункты покупают польскую национальную валюту в среднем по 11,12 гривны и продают по 11,57 гривны. Средние курсы покупки и продажи злотого в пунктах обмена валюты 19 ноября снизились на 10 и 9 копеек соответственно по сравнению с предыдущим днем.

С начала ноября курс злотого в Украине повысился на 11 копеек. 1 ноября польская национальная валюта стоила 11,42 гривны.

В то же время с начала года национальная польская валюта подорожала на 1,32 гривны. 1 января 2025 года курс злотого составлял 10,21 гривны. Таким образом польская валюта за год подорожала почти на 13%.