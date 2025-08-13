НБУ підвищив курс долара на 9 копійок

Національний банк України (НБУ) трохи підвищив курс долара до гривні - на 9 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 14 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5149 гривень за 1 долар (+0,0881 грн). bank.gov.ua Офіційний курс євро становить 48,6472 гривень за 1 євро (+0,5714 грн). bank.gov.ua На міжбанку сьогодні курс зріс на 4 копійки до 41,51-41,54 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям 13 серпня. udinform.com На готівковому ринку курс продажу долара зріс на 6 копійок до 41,71 гривень, водночас курс продажу євро збільшився на 30 копійок до 48,83 гривень.