НБУ повысил курс доллара на 9 копеек

Украина, Среда 13 августа 2025 16:00
НБУ повысил курс доллара на 9 копеек
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) немного повысил курс доллара к гривне – на 9 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 14 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,5149 гривен за 1 доллар (+0,0881 грн).

Официальный курс евро составляет 48,6472 гривен за 1 евро (+0,5714 грн).

На межбанке сегодня курс вырос на 4 копейки до 41,51-41,54 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием 13 августа.

На наличном рынке курс продажи доллара вырос на 6 копеек до 41,71 гривен, при этом курс продажи евро увеличился на 30 копеек до 48,83 гривен.

Официальный курс евро

Скачок официального курса евро на 57 копеек – это наибольшее повышение, которое произошло с 5 августа, когда курс начал расти после значительного падения на протяжении 27 июля – 4 августа. Но пока курс евро не достиг рекордного исторического значения – 49,4 гривны, которое было установлено НБУ на 2 августа.

