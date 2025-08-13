НБУ повысил курс доллара на 9 копеек
Национальный банк Украины (НБУ) немного повысил курс доллара к гривне – на 9 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара на 14 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,5149 гривен за 1 доллар (+0,0881 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составляет 48,6472 гривен за 1 евро (+0,5714 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 4 копейки до 41,51-41,54 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием 13 августа.
udinform.com
На наличном рынке курс продажи доллара вырос на 6 копеек до 41,71 гривен, при этом курс продажи евро увеличился на 30 копеек до 48,83 гривен.
Официальный курс евро
Скачок официального курса евро на 57 копеек – это наибольшее повышение, которое произошло с 5 августа, когда курс начал расти после значительного падения на протяжении 27 июля – 4 августа. Но пока курс евро не достиг рекордного исторического значения – 49,4 гривны, которое было установлено НБУ на 2 августа.