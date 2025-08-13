НБУ повысил курс доллара на 9 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) немного повысил курс доллара к гривне – на 9 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс доллара на 14 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,5149 гривен за 1 доллар (+0,0881 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 48,6472 гривен за 1 евро (+0,5714 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 4 копейки до 41,51-41,54 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием 13 августа.

udinform.com

На наличном рынке курс продажи доллара вырос на 6 копеек до 41,71 гривен, при этом курс продажи евро увеличился на 30 копеек до 48,83 гривен.