НБУ повысил курс доллара на 5 копеек

Украина, Среда 24 декабря 2025 16:56
НБУ повысил курс доллара на 5 копеек
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне – на 5 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 25 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,1541 гривен за 1 доллар (+0,05 грн).

НБУ повысил курс доллара на 5 копеек

bank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 49,6828 гривен за 1 евро (+0,05 грн).

НБУ повысил курс доллара на 5 копеек

bank.gov.ua

На межбанке курс долара в результате торгов 23 декабря снизился на 22-24 копейки – до 41,78--41,83 гривен (покупка-продажа), а курс евро уменьшился на 22-24 копейки – до 49,18-49,23 гривен (покупка-продажа).

НБУ повысил курс доллара на 5 копеек

udinform.com

На наличном рынке средний курс продажи доллара сегодня по сравнению со значением 23 декабря упал на 11 копеек и составляет 42,23 гривен, при этом, курс продажи евро вырос на 1 копейку – до 49,93 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 41,79 и 49,29 гривен соответственно.

Напомним, что на 24 декабря НБУ установил официальный курс гривны на уровне 42,1003 гривны, что на 5 копеек ниже курса предыдущего дня.

На протяжении декабря официальный курс доллара демонстрировал разнонаправленную динамику. Если по состоянию на 1 декабря курс составлял 42,27 гривен, то уже 8 декабря он опустился до уровня 42,06 гривен, а 18 декабря - поднялся до отметки 42,34 гривны.

Официальный курс доллара начал резко расти с начала октября. 1 октября он составлял 41,14 гривен, до 25 декабря он вырос на 1,01 гривны или на 2,4%.

