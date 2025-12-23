НБУ трохи знизив курс долара
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні - на 5 копійок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс долара на 24 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1003 гривень за 1 долар (-0,05 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становить 49,6363 гривень за 1 євро (+0,15 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку курс долара в результаті торгів 22 грудня знизився на 17 копійок - до 42,02-42,05 гривень (купівля-продаж), а курс євро зменшився на 5 копійок - до 49,42-49,45 гривень (купівля-продаж).
udinform.com
На готівковому ринку середній курс продажу долара сьогодні порівняно зі значенням 22 грудня впав на 6 копійок і становить 42,36 гривні, водночас курс продажу євро зріс на 6 копійок - до 49,92 гривні. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 41,84 і 49,29 гривень відповідно.
Динаміка обмінного курсу
Курс долара в обмінниках протягом цього року практично не змінився. 1 січня середні курси купівлі та продажу валюти США становили 41,77 і 42,49 гривень, до 23 грудня курси досягли 41,83 і 42,35 гривень відповідно.
Вартість євро на готівковому ринку повторила зростаючу динаміку офіційного курсу. На початку року середній курс купівлі євро становив 43,55 гривень, а курс продажу - 44,37 гривень. До 1 червня ці курси зросли на 3,1-3,2 гривні - до 46,75 і 47,5 гривні відповідно, на початок вересня вартість євро додала ще 1,2 гривні і курс купівлі збільшився до 48 гривень, а курс продажу - 48,69 гривні. Станом на 23 грудня середній курс купівлі-продажу євро становив 49,29-49,92 гривень.