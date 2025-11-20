Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Вартість валюти США залишилася збільшилася на 6 копійок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс долара на 21 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1549 гривні за 1 долар.
З початку року долар подорожчав на 13 копійок: 1 січня 2025 року він коштував 42,02 грн. З початку листопада зростання американської валюти становило 18 копійок - у перший день місяця курс був на рівні 41,97 гривні за долар.
Офіційний курс євро на 21 листопада встановлено на позначці 48,5161 гривні. Європейська валюта ослабла: порівняно з 20 листопада її вартість знизилася на 22 копійки.
На міжбанку 19 листопада курс на момент закриття торгів становив 42,08-42,11 грн/долар (купівля-продаж). Порівняно із закриттям торгів 18 листопада курс долара не змінився.
На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 19 листопада підвищився на 6 копійок. Американська валюта в середньому коштує 42,37 гривні. Євро, тим часом, подешевшало на 12 копійок. На готівковому ринку його середній курс становить 49,03 гривні.
У листопаді-грудні в Україні очікується помірне зростання долара та євро. За прогнозами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, американська валюта коливатиметься від 41,8 до 42,5 гривні, а європейська - від 48,5 до 50 гривень.