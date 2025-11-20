НБУ повысил курс доллара

Официальный курс доллара на 21 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 42,1549 гривны за 1 доллар.

С начала года доллар подорожал на 13 копеек: 1 января 2025 года он стоил 42,02 грн. С начала ноября рост американской валюты составил 18 копеек – в первый день месяца курс был на уровне 41,97 гривны за доллар.

Курс доллара и евро на 21 ноября 2025 года (фото bank.gov.ua)

Официальный курс евро на 21 ноября установлен на отметке 48,5161 гривны. Европейская валюта ослабла: по сравнению с 20 ноября ее стоимость снизилась на 22 копейки.

Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)

На межбанке 19 ноября курс на момент закрытия торгов составлял 42,08–42,11 грн/доллар (покупка-продажа). По сравнению с закрытием торгов 18 ноября курс доллара не изменился.

Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 19 ноября повысился на 6 копеек. Американская валюта в среднем стоит 42,37 гривны. Евро, тем временем, подешевело на 12 копеек. На наличном рынке его средний курс составляет 49,03 гривны.