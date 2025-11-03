НБУ підвищив курс долара на 15 копійок

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні – на 15 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс долара на 4 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0409 гривні за 1 долар (+0,15 грн). НБУ знову підвищив курс долара після того, як кілька днів поспіль американська валюта дешевшала щодо гривні.

З початку року курс долара підвищився на 2 копійки. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. Водночас із 1 жовтня долар зріс на 90 копійок. На початку місяця його вартість становила 41,14 гривні.

Курс долара і євро на 3 листопада 2025 року (фото bank.gov.ua)

Офіційний курс євро на 4 листопада становить 48,4269 гривні. Єдина європейська валюта також дорожчала. Її ціна підвищилася на 2 копійки.

Динаміка змін курсу євро і долара в Україні (фото bank.gov.ua)

На міжбанку 3 листопада курс підвищився на 9 і копійок до 42,05-41,08 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 31 жовтня.

Курс долара на міжбанку (фото udinform.com)

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 31 жовтня підвищився на 8 копійок до 42,14 гривні. Євро, своєю чергою, подешевшав на 11 копійок. На готівковому ринку його курс становить 48,85 гривні.