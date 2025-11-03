НБУ повысил курс доллара на 15 копеек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс доллара на 4 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 42,0409 гривны за 1 доллар (+0,15 грн). НБУ вновь повысил курс доллара после того, как несколько дней подряд американская валюта дешевела по отношению к гривне.

С начала года курс доллара повысился на 2 копейки. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 октября доллар вырос на 90 копеек. В начале месяца его стоимость составляла 41,14 гривны.

Курс доллара и евро на 3 ноября 2025 года (фото bank.gov.ua)

Официальный курс евро на 4 ноября составляет 48,4269 гривны. Единая европейская валюта также дорожала. Ее цена повысилась на 2 копейки.

Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)

На межбанке 3 ноября курс повысился на 9 и копеек до 42,05–41,08 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 31 октября.

Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 31 октября повысился на 8 копеек до 42,14 гривны. Евро, в свою очередь, подешевел на 11 копеек. На наличном рынке его курс составляет 48,85 гривны.