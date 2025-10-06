НБУ підвищив курс долара на 11 копійок

Прогноз курсу євро

На період 6-12 жовтня курс євро може перебувати в діапазоні 48-49 гривень на міжбанківському валютному ринку і 48-49,5 гривень на готівковому ринку, вважає директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. У коментарі РБК-Україна він каже, що до середини жовтня валютний ринок залишатиметься стабільним завдяки зваженій політиці НБУ, хоча військові ризики нікуди не зникли.