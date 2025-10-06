НБУ підвищив курс долара на 11 копійок

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні - на 11 копійок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора
Офіційний курс долара на 7 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3409 гривень за 1 долар (+0,1123 грн).
Офіційний курс євро становить 48,2696 гривень за 1 євро (-0,1122 грн).
На міжбанку сьогодні курс зріс на 18 копійок до 41,28-41,31 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 3 жовтня.
udinform.com
На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 3 жовтня збільшився на 4 копійки до 41,52 гривень, водночас курс продажу євро знизився на 4 копійки - до 48,78 гривень.
На період 6-12 жовтня курс євро може перебувати в діапазоні 48-49 гривень на міжбанківському валютному ринку і 48-49,5 гривень на готівковому ринку, вважає директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. У коментарі РБК-Україна він каже, що до середини жовтня валютний ринок залишатиметься стабільним завдяки зваженій політиці НБУ, хоча військові ризики нікуди не зникли.