RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

НБУ повысил курс доллара на 11 копеек

Фото: Курс доллара вырос на 11 копеек (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне – на 11 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора

Официальный курс доллара на 7 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3409 гривен за 1 доллар (+0,1123 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 48,2696 гривен за 1 евро (-0,1122 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 18 копеек до 41,28-41,31 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 3 октября. 

udinform.com

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 3 октября увеличился на 4 копейки до 41,52 гривен, при этом, курс продажи евро снизился на 4 копейки – до 48,78 гривен.

Прогноз курса евро

На период 6-12 октября курс евро может находиться в диапазоне 48-49 гривен на межбанковском валютном рынке и 48-49,5 гривен на наличном рынке, считает директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой. В комментарии РБК-Украина он говорит, что до середины октября валютный рынок будет оставаться стабилен благодаря взвешенной политике НБУ, хотя военные риски никуда не исчезли.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара