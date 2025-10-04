ua en ru
Скільки будуть коштувати долар і євро наступного тижня: прогноз банкіра

Україна, Субота 04 жовтня 2025 08:15
Скільки будуть коштувати долар і євро наступного тижня: прогноз банкіра Фото: Курс долара очікується на рівні 41-41,5 гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус
Експерт: Тарас Лєсовий

Наступного тижня значних змін на валютному ринку очікується. Прогнозується курс долара у діапазоні 41-41,5 гривні, а євро - 48-49,5 гривні.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

Курсова стабільність

За його словами, Національний банк продовжує застосовувати режим "керованої гнучкості". Такий підхід дозволяє утримувати ситуацію під контролем та уникати різких коливань.

"Це надає ринку передбачуваності й захищає гривню від зовнішніх шоків", - зазначив Лєсовий.

Основні ризики

Водночас ризики залишаються. Серед них - непередбачувані події на фронті та можливі атаки на енергетичну інфраструктуру восени.

"Проте наразі ринок достатньо захищений, а політика Нацбанку вже не раз допомагала уникнути ажіотажного обвалу", - пояснив експерт.

Вплив глобального ринку

Ще одним чинником є співвідношення долара та євро на світових ринках. Зараз воно залишається у діапазоні 1,15-1,18, що напряму впливає на курс євро в Україні.

За всіма очікуваннями, найближчим часом котирування цих валют залишатимуться стабільними.

Прогноз на тиждень

За словами Лєсового, у період 6-12 жовтня очікуються такі основні характеристики валютного ринку:

  • допустимі коливання - 41-41,5 грн/долар та 48-49 грн/євро на міжбанку, а також 41-41,5 грн/долар і 48-49,5 грн/євро на готівковому ринку;
  • різниця між курсами на міжбанку та готівковому ринку складе 0,1-0,15 грн;
  • середні відхилення протягом тижня будуть у межах 1-1,5% від стартового курсу.

"Таким чином, ближче до середини жовтня валютний ринок залишатиметься стабільним завдяки виваженій політиці НБУ. Водночас воєнні ризики нікуди не зникли і можуть впливати на настрої бізнесу та населення", - підсумував Лєсовий.

Курс в бюджеті

Нагадаємо, 15 вересня Кабмін подав до Ради проєкт бюджету 2026 рік. Він підготовлений за сценарієм 2, який передбачає більш тривалу війну.

У проєкті держбюджету на 2026 рік середній курс становить 45,7 грн/долар.

До держбюджету на 2025 рік закладено середній курс на рівні 45 грн/долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро
