НБУ підвищив курс долара на 11 копійок

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні - на 11 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора

Офіційний курс долара на 7 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3409 гривень за 1 долар (+0,1123 грн). bank.gov.ua Офіційний курс євро становить 48,2696 гривень за 1 євро (-0,1122 грн). bank.gov.ua На міжбанку сьогодні курс зріс на 18 копійок до 41,28-41,31 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 3 жовтня. udinform.com На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 3 жовтня збільшився на 4 копійки до 41,52 гривень, водночас курс продажу євро знизився на 4 копійки - до 48,78 гривень.