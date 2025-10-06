НБУ повысил курс доллара на 11 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне – на 11 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора

Официальный курс доллара на 7 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3409 гривен за 1 доллар (+0,1123 грн).

Официальный курс евро составляет 48,2696 гривен за 1 евро (-0,1122 грн).

На межбанке сегодня курс вырос на 18 копеек до 41,28-41,31 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 3 октября.

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 3 октября увеличился на 4 копейки до 41,52 гривен, при этом, курс продажи евро снизился на 4 копейки – до 48,78 гривен.