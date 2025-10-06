НБУ повысил курс доллара на 11 копеек
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне – на 11 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора
Официальный курс доллара на 7 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3409 гривен за 1 доллар (+0,1123 грн).
Официальный курс евро составляет 48,2696 гривен за 1 евро (-0,1122 грн).
На межбанке сегодня курс вырос на 18 копеек до 41,28-41,31 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 3 октября.
На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 3 октября увеличился на 4 копейки до 41,52 гривен, при этом, курс продажи евро снизился на 4 копейки – до 48,78 гривен.
Прогноз курса евро
На период 6-12 октября курс евро может находиться в диапазоне 48-49 гривен на межбанковском валютном рынке и 48-49,5 гривен на наличном рынке, считает директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой. В комментарии РБК-Украина он говорит, что до середины октября валютный рынок будет оставаться стабилен благодаря взвешенной политике НБУ, хотя военные риски никуда не исчезли.