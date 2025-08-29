UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

НБУ підвищив курс долара на 1 вересня

Фото: курс долара зріс на 6 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 1 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3203 гривень за 1 долар (+0,0601 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,196 гривень за 1 євро (+0,0619 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 4 копійки до 41,30-41,33 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав до 41,50 гривень, курс євро зріс до 48,50 гривень.

 

 

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий з Глобус Банку, у вересні, за умови врахування лише економічних і геополітичних факторів, істотних змін на валютному ринку не очікується.

Долар залишатиметься прогнозованим, а коридор його коливань становитиме 41,6-42 грн/долар.

Вартість євро залежатиме від світових торгів пари долар/євро. "Очікується, що 1 євро торгуватиметься в діапазоні 1,15-1,25 долара, а в Україні курс варіюватиметься в межах 48-49,5 гривень", - прогнозує Лєсовий.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс євро