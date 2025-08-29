НБУ підвищив курс долара на 1 вересня

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий з Глобус Банку, у вересні, за умови врахування лише економічних і геополітичних факторів, істотних змін на валютному ринку не очікується.

Долар залишатиметься прогнозованим, а коридор його коливань становитиме 41,6-42 грн/долар.

Вартість євро залежатиме від світових торгів пари долар/євро. "Очікується, що 1 євро торгуватиметься в діапазоні 1,15-1,25 долара, а в Україні курс варіюватиметься в межах 48-49,5 гривень", - прогнозує Лєсовий.