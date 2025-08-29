НБУ повысил курс доллара на 1 сентября

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подорожала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 1 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3203 гривен за 1 доллар (+0,0601 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 48,196 гривен за 1 евро (+0,0619 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 4 копейки до 41,30-41,33 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара упал до 41,50 гривен, курс евро вырос до 48,50 гривен.
Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой из Глобус Банка, в сентябре, при условии учета только экономических и геополитических факторов, существенных изменений на валютном рынке не ожидается.
Доллар будет оставаться прогнозируемым, а коридор его колебаний составит 41,6-42 грн/доллар.
Стоимость евро будет зависеть от мировых торгов пары доллар/евро. "Ожидается, что 1 евро будет торговаться в диапазоне 1,15-1,25 доллара, а в Украине курс будет варьироваться в пределах 48-49,5 гривен", - прогнозирует Лесовой.