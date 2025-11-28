НБУ повысил курс доллара на 1 декабря
Национальный банк Украины (НБУ) повысил официальный курс доллара на 1 декабря. Американская валюта подорожала на 7 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара на 1 декабря 2025 года составляет 42,2660 гривны. На 28 ноября НБУ установил стоимость американской валюты на уровне 42,1928 гривны.
С начала года доллар подорожал на 24 копейки: 1 января его курс был 42,02 гривны. За месяц рост курса валюты США составил 29 копеек. 1 ноября Национальный банк оценивал доллар в 41,97 гривны.
Курс доллара и евро на 1 декабря 2025 года (фото bank.gov.ua)
Официальный курс евро на 1 декабря установлен на уровне 48,8933 гривны. Европейская валюта также укрепилась. По сравнению с 28 ноября ее стоимость возросла на 2 копейки.
Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)
На межбанковском рынке 27 ноября торги завершились в диапазоне 42,24–42,27 гривны за доллар. Это на 2 копейки ниже уровня закрытия 26 ноября.
Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)
На наличном рынке доллар практически не изменился в цене. Американская валюта продается на уровне 27 ноября, а средний курс составляет 42,50 гривны. Евро, в то же время, немного ослабло. Стоимость европейской валюты уменьшилась на 2 копейки, и в обменниках ее в среднем продают по 49,30 гривны.
Прогноз курса доллара
Декабрь традиционно является динамичным месяцем для валютного рынка из-за сезонности и конца бюджетного года. В конце года в обращении появляется больше "свободной" гривны – это премии, бонусы, дивиденды и годовые выплаты, которые часть населения конвертирует в валюту, пояснил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.
Обесценивание гривны в декабре, если и будет происходить, то будет оставаться контролируемым, считает банкир. "В нынешних условиях курсовые ориентиры могут находиться в диапазоне 43–43,5 гривны за доллар и 49,5–51 гривна за евро", - добавил он.