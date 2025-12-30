НБУ підняв курс злотого на 5 копійок

Офіційний курс польського злотого на 31 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,7963 гривень за 1 злотий (+0,05 гривень порівняно з попереднім днем).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,58 гривні або на 15%.

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,41 гривень і продають по 11,87 гривень. Ці курси майже не змінилися порівняно з попереднім робочим днем. З початку грудня (11,29-11,79 гривень) ці курси зросли на 8-12 копійок, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) вони збільшилися на 1,37-1,81 гривні.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.