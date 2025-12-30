RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

НБУ поднял курс злотого на 5 копеек

Фото: Курс злотого составляет 11,79 гривен (Pixabay)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) установил курс польского злотого к гривне на 31 декабря 11,79 гривны, что на 5 копеек выше курса 30 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс польского злотого на 31 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,7963 гривен за 1 злотый (+0,05 гривен по сравнению с предыдущим днем).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,58 гривны или на 15%.

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,41 гривен и продают по 11,87 гривен. Эти курсы почти не изменились по сравнению с предыдущим рабочим днем. С начала декабря (11,29-11,79 гривен) эти курсы выросли на 8-12 копеек, а с 1 января (9,6-10,5 гривен) они увеличились на 1,37-1,81 гривни.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ повысил курс доллара к гривне на 17 копеек. Официальный курс на 31 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,3878 гривен за 1 доллар (+0,17 грн).

Официальный курс евро вырос до 49,8565 гривен за 1 евро (+0,20 грн).

На межбанке в результате торгов 29 декабря курс доллара находился на уровне 42,28 – 42,31 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 17-18 копеек выше закрытия торговой сессии 26 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,83-49,85 гривен, что на 20-21 копейку выше курса 26 декабря.

Напомним, что официальный курс злотого на 30 декабря был равен стоимости этой валюты днем ранее и составля - до 11,74 гривны.

Курсы валют