НБУ поднял курс злотого на 5 копеек

Официальный курс польского злотого на 31 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,7963 гривен за 1 злотый (+0,05 гривен по сравнению с предыдущим днем).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,58 гривны или на 15%.

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,41 гривен и продают по 11,87 гривен. Эти курсы почти не изменились по сравнению с предыдущим рабочим днем. С начала декабря (11,29-11,79 гривен) эти курсы выросли на 8-12 копеек, а с 1 января (9,6-10,5 гривен) они увеличились на 1,37-1,81 гривни.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.